Meteo 1 gennaio 2026 | gelo artico sull’Italia temperature sotto zero e neve a bassa quota

Il primo gennaio 2026 in Italia sarà caratterizzato da un’ondata di gelo artico, con temperature sotto zero e neve a bassa quota. L’anticiclone proveniente dall’Artico determina condizioni di freddo intenso, influenzando molte regioni e creando un inizio d’anno con clima invernale deciso. Le temperature rigide e le precipitazioni nevose sono previste su diverse aree del paese, segnando l’avvio del nuovo anno con condizioni meteo estreme.

Il nuovo anno si apre all'insegna del freddo. Il meteo del 1° gennaio 2026 sarà dominato da una massa d'aria artica che avvolge gran parte dell'Italia, portando temperature rigide, gelate diffuse e condizioni invernali marcate su molte regioni. Dopo un San Silvestro già freddo, la giornata di Capodanno segna il punto più intenso di questa fase gelida, con valori termici ben al di sotto delle medie stagionali e un clima tipicamente invernale anche in zone dove il gelo è meno frequente. Gelo diffuso e temperature sotto zero. Il primo giorno del 2026 sarà caratterizzato da temperature minime molto basse, soprattutto durante le ore notturne e all'alba.

