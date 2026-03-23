Coverciano, 23 marzo 2026 - A pochi giorni dagli spareggi, la parola d’ordine di Gennaro Gattuso è una sola: serenità. Il commissario tecnico dell’Italia si presenta in conferenza stampa con un messaggio chiaro, lontano da ogni alibi e da qualsiasi pressione eccessiva. “ Non voglio alibi, dobbiamo concentrarci su giovedì ”, dice subito, respingendo ogni tentazione di guardarsi indietro. Gli infortuni, a questo punto della stagione, fanno parte del gioco: “Alla 30esima giornata è normale, tutte le squadre li hanno. Con lo staff abbiamo lavorato bene, ora testa alla partita ”. "Volontà di creare un gruppo". In questi mesi, però, il lavoro del CT non si è limitato al campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Italia, la ricetta di Gattuso: “Conta il gruppo, niente alibi”

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