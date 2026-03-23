Si chiude con un bilancio oltremodo positivo l’ambiziosa spedizione azzurra che ha preso parte ai Campionati Mondiali indoor di atletica 2026, andati in scena presso la Kujawsko-Pomorska Arena di Torun. L’Italia ha portato a casa infatti un ricco bottino di tre ori e due argenti per un totale di cinque piazzamenti sul podio che la collocano addirittura al terzo posto nel medagliere finale della manifestazione. Il Bel Paese ha firmato un record dopo l’altro nel corso del weekend polacco, infatti nelle prime venti edizioni della rassegna iridata al coperto non aveva mai ottenuto più di quattro medaglie (1991 e 2024, ma in entrambi i casi senza successi) e, considerando anche i Mondiali outdoor, non aveva mai vinto più di due gare (1987, 1995 e 1999, poi in sala nel 2025). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia da record ai Mondiali indoor di Torun. Battocletti e Dosso in una nuova dimensione

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