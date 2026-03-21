Battocletti e Dosso azzurre d' oro ai Mondiali indoor di Torun

Ai Mondiali indoor di Torun, Battocletti e Dosso hanno conquistato due medagli d'oro. Nelle prime due giornate, l’Italia ha ottenuto tre ori, portandosi in testa al medagliere complessivo. La competizione si svolge in Polonia e vede atleti di diversi paesi sfidarsi in varie discipline. La manifestazione prosegue con l’obiettivo di assegnare ulteriori medaglie nelle giornate successive.

TORUN (POLONIA) (ITALPRESS) – Tre ori nelle prime due giornate e Italia in testa al medagliere dei Mondiali indoor di Torun. Dopo il titolo conquistato ieri da Andy Diaz nel triplo, tocca ad altre due azzurre conquistare l'oro iridato sulla pista polacca. Nadia Battocletti si laurea campionessa nei 3.000 metri donne. La mezzofondista trentina trionfa grazie a una volata finale che le permette di chiudere con il crono di 8'57?64, precedendo la statunitense Emily Mackay (8'58?12) e l'australiana Jessica Hull (8'58?18), rispettivamente argento e bronzo. “E' stata una gara folle, penso di aver finito le lacrime di gioia – le parole a caldo di Battocletti – Qui bisognava danzare nel caos e ci sono riuscita. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Battocletti e Dosso azzurre d'oro ai Mondiali indoor di Torun Articoli correlati Mondiali indoor di Torun, le azzurre a caccia di medaglie: Dosso e Battocletti guidano l’ItaliaDal 20 marzo in Polonia scatta la rassegna iridata: riflettori su Dosso nei 60 metri e Battocletti nei 3000, ma le chance azzurre sono diffuse in più... Nadia Battocletti trionfa a Torun: medaglia d’oro nei 3000 metri ai Mondiali indoorNadia Battocletti si conferma grandiosa: la campionessa trentina vince la medaglia d’oro nei 3000 metri femminili ai Mondiali indoor di atletica in... Contenuti e approfondimenti su Battocletti e Dosso azzurre d'oro ai... Temi più discussi: Battocletti e Dosso stelle azzurre della squadra femminile nei mondiali indoor; Donne: Battocletti missione indoor, Dosso flash; Mondiali indoor di atletica: il programma delle gare di sabato 21 marzo; Italia a Toru? 2026: Furlani, Battocletti e i predatori d’oro ai Mondiali indoor. Battocletti e Dosso azzurre d’oro ai Mondiali indoor di TorunTORUN (POLONIA) (ITALPRESS) – Tre ori nelle prime due giornate e Italia in testa al medagliere dei Mondiali indoor di Torun. Dopo il titolo conquistato ieri da Andy Diaz nel triplo, tocca ad altre due ... msn.com Battocletti-Dosso oro, Italia nella storia!(in aggiornamento) Apoteosi azzurra ai Mondiali indoor di Torun: Nadia vince nei 3000 e Zaynab conquista i 60 metri, Italia a quota tre ori per la prima volta Una delle serate più storiche di sempre p ... fidal.it Nadia Battocletti ogni volta che corre restituisce all'Italia il suo posto nel mondo dell'atletica facebook Nadia Battocletti ha vinto la medaglia d’oro nei 3000 metri ai Campionati del mondo di atletica leggera indoor x.com