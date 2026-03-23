"Se volete la prova che l'Iran mette in pericolo il mondo intero, le ultime 48 ore ve l'hanno fornita". A dirlo con fermezza è il premier israeliano Benjamin Netanyahu in visita ad Arad, una delle località colpite sabato sera insieme a Dimona da un attacco che ha causato 175 feriti, dopo che la difesa aerea di Tel Aviv non è riuscita a intercettare almeno due missili balistici. Netanyahu, ha fatto appello ad altri Paesi perché si uniscano alla guerra contro la Repubblica islamica. E ha spiegato: "Israele e gli Stati Uniti stanno lavorando per tutto il mondo. Il regime in Iran deve essere fermato, questo è il momento di chiedere ai leader mondiali di unirsi, sono lieto di dire di vederne alcuni muoversi in questa direzione ma serve di più". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Israele scuote gli alleati: "Che aspettate ad aiutarci?". E l'Idf martella il Libano

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