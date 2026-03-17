Guerra in Iran Trump | Incoraggiamo fortemente gli alleati ad aiutarci nello Stretto di Hormuz – Il video

Il 16 marzo 2026, un funzionario di alto livello degli Stati Uniti ha dichiarato che si sta facendo appello agli alleati affinché offrano supporto nello Stretto di Hormuz, una delle aree più strategiche per il traffico marittimo mondiale. La richiesta arriva in un momento di tensione crescente nella regione, con l’obiettivo di rafforzare la presenza internazionale e garantire la libertà di navigazione.

(Agenzia Vista) Washington, 16 marzo 2026 "Incoraggiamo fortemente le altre nazioni, le cui economie dipendono dallo Stretto molto più della nostra. sapete, noi riceviamo meno dell'1% del nostro petrolio dallo Stretto, mentre alcuni paesi ne ricevono molto di più: il Giappone riceve il 95%, la Cina il 90%, molti europei ne ricevono una buona parte, la Corea del Sud riceve il 35%. Quindi vogliamo che vengano ad aiutarci con lo Stretto. Lo abbiamo mantenuto in ottime condizioni. I paesi, come ho detto, ci siamo già occupati dell'Iran, ma ora, a causa del fatto che letteralmente un singolo terrorista può mettere qualcosa in acqua o sparare qualcosa o lanciare un missile, un piccolo missile — ed è a una distanza piuttosto ravvicinata perché è un'area ristretta — ed è uno dei motivi per cui l'hanno sempre usato come arma. 🔗 Leggi su Open.online

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