L’esplosione gigantesca ha sventrato venti condomini, ferendo 115 persone, di cui 10 in gravi condizioni. Settanta bambini sono ricoverati negli ospedali. Cinquecento civili sono sfollati. Due ore prima altri missili balistici lanciati dall’Iran – che i sistemi di difesa israeliani non sono riusciti a intercettare come ha affermato l’Idf – avevano colpito anche un quartiere residenziale a Dimona, cittadina a 16 chilometri dal ‘Centro di ricerca nucleare del Negev’, dove un edificio a più piani è crollato, 60 i feriti. L’elevato numero di civili coinvolti in queste esplosioni, come raccontano in molti, è dovuto al fatto che, finora, l’area era stata una delle meno attaccate da Teheran. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Israele, missile iraniano distrugge 20 condomini ad Arad

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