Israele la grossa buca lasciata da un missile iraniano

Un missile iraniano ha colpito una cittadina nel sud di Israele, creando una grossa buca sulla strada. Nessun dettaglio su eventuali vittime o danni aggiuntivi è stato comunicato. La notizia è stata resa nota dalle autorità locali, che hanno effettuato i rilievi sul sito dell’attacco. La zona interessata è stata isolata per le operazioni di verifica e sicurezza.

Un missile iraniano ha colpito una cittadina nel sud di Israele lasciando una grossa buca nella strada. Due persone, un 12enne e un 39enne, sono state portate nell’ospedale di Yoseftal a Etal, dopo essere state colpite dalle schegge causate dall’impatto. Il ragazzo più giovane si trova in gravi condizioni. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Israele, la grossa buca lasciata da un missile iraniano Articoli correlati Israele: «Missile iraniano caduto a poche centinaia di metri dal Muro del Pianto»«Il regime iraniano sta lanciando missili su Gerusalemme, la capitale di Israele. Israele, missile iraniano su un’abitazione a Beit Shemesh: nove morti. Si cercano le vittime sotto le macerieAlmeno nove persone sono morte e altre venti sono rimaste ferite a Beit Shemesh, città israeliana vicino a Gerusalemme, dove un missile balistico... Come vive Israele con la paura dei contrattacchi iraniani