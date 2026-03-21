Un missile iraniano ha colpito un edificio a Dimona, in Israele, provocando il crollo della struttura. Secondo i primi rapporti della croce rossa israeliana, almeno 20 persone sono rimaste ferite nell’attacco. Le autorità stanno ancora valutando la portata dei danni e le conseguenze dell’incidente, mentre le operazioni di soccorso sono in corso.

Un missile balistico iraniano è precipitato nella città di Dimona, nel sud di Israele a pochi chilometri da Be’er Sheva. L’impatto, secondo quanto riportano media locali e Al Jazeera, avrebbe causato il crollo di un edificio. Stando ai primissimi rapporti del Magen David Adom, la croce rossa israeliana, sarebbero almeno 20 le persone ferite. Dopo una pausa di oltre otto ore, le Forze di Difesa Israeliane (Idf) hanno rilevato un nuovo attacco missilistico balistico iraniano. Come riporta Times of Israel, si prevede che le sirene risuoneranno nel sud di Israele nei prossimi minuti.tgcom24.mediaset.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Israele, missile iraniano su Dimona: crolla un edificio

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