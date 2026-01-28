Il diritto di esistere ad Atripalda l' Irpinia Pride

Il 14 giugno, Atripalda si riempie di colori e bandiere arcobaleno per l’Irpinia Pride. Centinaia di persone si ritrovano in piazza per affermare il diritto di essere se stessi, in un momento in cui i diritti civili sono sotto assedio. La manifestazione vuole essere un gesto di solidarietà e di lotta contro le discriminazioni, in una provincia dove ancora si incontrano resistenze e pregiudizi. La piazza si anima di voci, musica e sorrisi, mentre i partecipanti vogliono far sentire forte la loro presenza.

Il 14 giugno ad Atripalda scendiamo in piazza per l'Irpinia Pride. Lo facciamo perché il tempo che viviamo è difficile, perché i diritti vengono rimessi in discussione, perché c'è ancora chi vorrebbe decidere chi può esistere e chi no. E allora sì: il Pride serve ancora. Serve oggi, più che mai. L'Irpinia deve essere la terra dei diritti, terra che resiste, amori che esistono. Resistono i paesi, resistono i corpi, resistono le persone. Resistono gli amori, le identità, le differenze. Rivendichiamo il diritto di esistere nello spazio pubblico senza chiedere permesso, senza abbassare la testa, senza sparire.

