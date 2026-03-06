Via libera al bilancio consolidato 2024 Schifani | Nuove energie per l’amministrazione

La giunta regionale guidata da Renato Schifani ha approvato il bilancio consolidato 2024 della Sicilia. La decisione riguarda le risorse finanziarie destinate alle attività dell’ente e alle sue iniziative per l’anno prossimo. La conferma ufficiale arriva con un comunicato della Regione, che annuncia l’approvazione senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici del bilancio.

La giunta regionale guidata da Renato Schifani ha approvato il bilancio consolidato 2024 della Regione siciliana. Un atto che, oltre a rappresentare la situazione economica e patrimoniale dell’amministrazione e delle società partecipate, consentirà di sbloccare l’ingresso dei nuovi funzionari vincitori di concorso. "Con questo atto della giunta – ha dichiarato il presidente Schifani – sbloccheremo le assunzioni in seguito ai concorsi espletati nei mesi scorsi, fornendo energie nuove all’amministrazione. Oggi stesso gli uffici invieranno all’Assemblea regionale siciliana e ai revisori dei conti il documento finanziario per il via libera definitivo, così da permettere, nelle prossime settimane, l’ingresso dei nuovi funzionari e l’esecuzione delle disposizioni di legge che riguardano il bacino degli Asu". 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

