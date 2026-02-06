Iran-Usa conclusi i primi colloqui sul nucleare in Oman | Teheran annuncia risultati positivi

I primi colloqui tra Iran e Stati Uniti sul nucleare si sono appena conclusi a Muscat, in Oman. Il ministro degli Esteri di Teheran, Abbas Araghchi, ha parlato di un esito “positivo” e ha annunciato che i negoziati continueranno. Tuttavia, nessuna data o luogo sono stati ancora fissati per il prossimo incontro con gli inviati della Casa Bianca, Steve Witkoff e Jared Kushner.

Il primo round di negoziati tra i rappresentanti degli Stati Uniti e della Repubblica islamica sul programma nucleare dell’Iran si sono conclusi oggi a Muscat, capitale dell’Oman, con il ministro degli Esteri di Teheran, Abbas Araghchi, che ha definito l’esito “positivo” e annunciato la continuazione dei colloqui, senza però fornire né una data né una località per il prossimo incontro con gli inviati della Casa bianca, Steve Witkoff e Jared Kushner. “Le parti hanno concordato di proseguire i negoziati”, ha dichiarato Araghchi alla stampa presente al termine degli incontri nella capitale omanita. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Iran-Usa, conclusi i primi colloqui sul nucleare in Oman: Teheran annuncia “risultati positivi” Approfondimenti su Iran Usa Al via in Oman i colloqui Usa-Iran sul nucleare: cosa c’è sul tavolo Gli Stati Uniti e l’Iran si incontrano di nuovo in Oman per negoziare sul nucleare. Oman, primi colloqui indiretti Iran-Usa Questa mattina si sono svolti i primi colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti, a guida dell’Oman. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Iran Usa Argomenti discussi: Iran-Usa, colloqui e ultima chance. Il messaggio: Via da Teheran; Le notizie di martedì 3 febbraio sulla situazione attuale in Iran; Media Israele, 'saltano i colloqui Usa-Iran, posizioni troppo distanti'; Crisi Iran-Usa, speranze e timori sull’accordo. Il ministro degli Esteri dell’Iran, Abbas Araghchi. Credit: ZUMAPRESS.com / AGFIl prossimo ciclo di incontri è previsto a giorni ma non è ancora stata resa nota né la data né il luogo del vertice ... tpi.it Oman, primi colloqui indiretti Iran-UsaLe consultazioni si sono concentrate sulla creazione di condizioni adeguate per la ripresa dei negoziati diplomatici ... rainews.it Usa, l'allerta: «Gli americani in Iran lascino immediatamente il Paese» facebook #Tg2000, #6febbraio 2026 – ore 12 #DecretoSicurezza #Piantedosi #Iran #Trump #USA #Oman #Ucraina #Russia #Kiev #Gaza #Hamas #Israele #Maltempo #Cortina #OlimpiadiInvernali #MilanoCortina2026 #Mattarella #TV2000 @tg2000it x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.