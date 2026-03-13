Il governo italiano ha smentito le voci circolate secondo cui ci sarebbero negoziati bilaterali con l’Iran sullo Stretto di Hormuz. La notizia, diffusa dal “Financial Times”, si è rivelata priva di fondamento e non corrisponde alla realtà dei fatti. Nessun incontro o trattativa ufficiale tra le parti è stato confermato dalle autorità italiane. La questione si inserisce in un quadro di smentite e chiarimenti ufficiali.

La notizia è stata data dal “ Financial Times” ma si è rivelata non attendibile. Secondo la testata britannica, alcuni Paesi europei, tra cui la Francia e l’Italia, avrebbero avviato colloqui con Teheran nel tentativo di negoziare un accordo che garantisca il libero passaggio delle loro navi attraverso lo Stretto di Hormuz, con l’obiettivo di riprendere le forniture energetiche dal Golfo. E’ quanto sostengono tre funzionari informati sull’iniziativa citati dal Financial Times, secondo cui alcune capitali europee hanno avviato delle discussioni preliminari nel tentativo di riprendere le esportazioni di petrolio e gas senza aggravare il conflitto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’Italia tratta con l’Iran sullo Stretto di Hormuz? Fake news. Il governo smentisce negoziati bilaterali

Articoli correlati

FT: Francia e Italia aprono negoziati con l’Iran su Hormuz. Strappo con gli Usa e Trump? Roma smentisce ma…Il Financial Times lancia un’informazione importante e potenzialmente dirompente: Francia e Italia avrebbero avviato colloqui con l’Iran per...

Leggi anche: Trump: «Le navi passino Hormuz e tirino fuori le pa...». L'Ft: «Parigi e Roma dialogano sullo Stretto». Il governo italiano smentisce

Una raccolta di contenuti su L'Italia tratta con l'Iran sullo...

Temi più discussi: Stretto di Hormuz: Italia, Germania e UK lavorano a protezione navi; Con la chiusura dello stretto di Hormuz ecco gli effetti su produzione alimentare e scorte in Italia; Lo Stretto di Hormuz: cos’è ma soprattutto perché è così importante; Guerra in Iran, le conseguenze per l’Italia: energia, commercio e il fantasma di Hormuz.

Stretto di Hormuz, Italia e Francia cercano accordo con Iran | Contatti per corridoi sicuri per navi europeeStretto di Hormuz, FT: Italia e Francia stanno cercando accordo con Iran. Si parla di negoziati e contatti per avere garanzie di sicurezza per le navi ... ilsussidiario.net

Stretto di Hormuz, Italia e Francia provano a negoziare la riapertura con l'Iran(Teleborsa) - È in corso tentativo diplomatico guidato da Francia e Italia per negoziare con Teheran un passaggio sicuro attraverso lo stretto di Hormuz. Secondo fonti citate dal Financial Times, ... finanza.repubblica.it

Le navi mercantili in attesa vicino allo stretto di Hormuz dovrebbero «tirare fuori le palle e attraversarlo». Lo ha detto Donald Trump in un'intervista con Fox news domenica ma è venuto fuori soltanto oggi, dopo che diverse imbarcazioni sono state attaccate da - facebook.com facebook

La trappola dello Stretto di Hormuz tra mine, droni e rotte obbligate. Parla Di Paola, ammiraglio ed ex ministro della Difesa. "Forzare il blocco iraniano Un'impresa troppo difficile". Di Federico Giorgetti x.com