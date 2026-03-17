Un video realizzato con intelligenza artificiale sta circolando sui social media, mostrando una versione fittizia di Donald Trump mentre parla con i leader mondiali. Il filmato, molto condiviso, ha attirato l’attenzione di molti utenti, ma nello stesso tempo si sta diffondendo anche una realtà più complessa. Sullo sfondo, l’Europa si distanzia dagli Stati Uniti riguardo alla politica sullo Stretto di Hormuz.

Nelle ultime ore, un video generato interamente con l’intelligenza artificiale sta spopolando sui social media, mostrando una versione satirica e iperrealista di Donald Trump intento a chiamare i principali leader mondiali. La clip, un “deepfake” di altissima qualità, vede l’ex presidente degli Stati Uniti tentare disperatamente di convincere i suoi interlocutori a intraprendere un’azione militare congiunta per forzare lo Stretto di Hormuz, una delle rotte marittime più strategiche e contese del pianeta. La risposta che riceve da ogni capo di stato, dalla Francia al Giappone, è un secco e unanime “no”, trasformando una potenziale crisi geopolitica in una gag comica. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Trump, il video della “telefonata ai leader” è virale, ma la crisi è vera: l’Europa lo molla sullo Stretto di Hormuz

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