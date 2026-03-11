iran la diretta raid israeliani su beirut e teheran pioggia di missili su kuwait e arabia saudita

Nell'undicesimo giorno di conflitto tra Iran e Israele, si registrano attacchi significativi: raid israeliani su Beirut e Teheran, mentre Kuwait e Arabia Saudita subiscono una pioggia di missili. Gli Stati Uniti hanno condotto il loro attacco più ampio dall'inizio del conflitto, colpendo più di cinque obiettivi. La situazione si intensifica con una serie di azioni militari da entrambe le parti.

L'undicesimo giorno della guerra contro l'Iran segna l'escalation più intensa finora. Gli USA hanno condotto l'attacco più massiccio dall'inizio del conflitto, colpendo oltre 5.000 target totali, droni e basi iraniane. Il Segretario alla Difesa Pete Hegseth ha definito l'offensiva "la più intensa" elencando tutti i target colpiti. In risposta, l'Iran ha lanciato una ondata di missili pesanti multi-warhead verso Israele. Ore 5.55 - Capo della polizia iraniana: “Chi protesta sarà considerato un nemico” Ahmad-Reza Radan, ha minacciato una repressione durissima in caso di nuove manifestazioni contro il regime. Radan ha dichiarato alla televisione pubblica di Teheran che "chiunque esca fuori su richiesta del nemico verrà considerato un nemico e non un dimostrante. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Leggi anche: Iran, la guerra si allarga. Raid israeliani su Beirut, missili di Teheran su Tel Aviv

Guerra in Iran, attacco più violento dall’inizio del conflitto. Missili su Israele e basi Usa, raid su Teheran e BeirutCresce la tensione in Medio Oriente dopo una notte di attacchi incrociati tra Iran, Israele e Stati Uniti.

Usa e Israele attaccano, l'Iran risponde: Medio Oriente in fiamme - Agorà 02/03/2026

Iran, la guerra in diretta, Hegseth: Avanti finché Teheran non sarà sconfitta, Arabia Saudita: Rischio conseguenze catastrofiche per il petrolioLe ultime news in diretta dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e Usa: ancora raid su Teheran e dall'Iran verso gli Emirati Arabi Uniti ... fanpage.it

Il doppio gioco del principe saudita Mohammed bin Salman nell'attacco all'Iran: «Le telefonate per convincere Trump, mentre in pubblico diceva l'opposto»Ufficialmente il principe ereditario saudita MBS affermava di appoggiare una soluzione diplomatica. In realtà diverse fonti ricostruiscono numerose telefonate private a Trump per sostenere la necessit ... corriere.it

140 soldati Usa feriti dall'inizio della guerra. L'Arabia Saudita intercetta sette missili di Teheran. L'Idf attacca la periferia sud di Beirut - facebook.com facebook

Crisi in Iran: si ferma la più grande raffineria degli Emirati. Zelensky dice di aver inviato "squadre professionali e pienamente equipaggiate" in Qatar, negli Emirati Arabi Uniti e in Arabia Saudita Segui gli aggiornamenti a questo link x.com