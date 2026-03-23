“L’Iranha rinunciato ad avere l’arma nucleare“. Con queste parole, il presidente degli Stati UnitiDonald Trumpha comunicato l’esito deicolloqui Washington-Teheran, avvenuti nella serata americana di ieri. “Abbiamo avuto colloqui molto, molto intensi e abbiamo accordo su 15 punti fondamentali”, ha proseguito il tycoon, precisando che nella giornata odierna ci saranno nuovi contatti con la leadership iraniana. L’inquilino della Casa Bianca ha parlato con i giornalisti da Palm Beach, in Florida, prima di partire per il Tennesse, evidenziando comegli iraniani “vogliano assolutamente concludere un accordo“, così come Washington, ma in assenza di esso i bombardamenti continueranno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, Trump annuncia: “Teheran ha rinunciato ad avere l’arma nucleare”

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