Nella notte, aerei da guerra israeliani hanno colpito la parte occidentale di Teheran, causando diverse esplosioni che hanno illuminato il cielo. Le esplosioni si sono verificate nelle prime ore di sabato e sono state udite in tutta la zona. Non sono stati forniti dettagli sul numero di obiettivi colpiti o sui danni causati. La situazione ha portato a un'intensa attività militare nella capitale iraniana.

(LaPresse) Diverse esplosioni hanno illuminato il cielo nella parte occidentale di Teheran nelle prime ore di sabato, mentre aerei da guerra israeliani colpivano la capitale dell’Iran. Le immagini mostrano lampi e detonazioni nella notte, nel contesto dell’escalation militare tra Israele e Iran. Nelle stesse ore, Teheran ha lanciato una nuova ondata di attacchi di ritorsione contro Israele e contro alcuni Paesi del Golfo che ospitano forze statunitensi, ampliando ulteriormente il fronte del conflitto. Sul piano politico, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sembra aver escluso la possibilità di negoziati con gli iraniani. In un messaggio pubblicato sui social media ha chiesto la “resa incondizionata” di Teheran. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Israele bombarda Teheran: forti esplosioni nella notte

Leggi anche: Attacco Usa-Israele all'Iran, Trump: «Khamenei è morto, uno dei più malvagi. I raid dureranno fino alla pace in Medio Oriente». Applausi in strada a Teheran. Colpita Dubai, forti esplosioni a Tel Aviv

Leggi anche: Attacco Usa-Israele all'Iran, «Khamenei è morto, Netanyahu ha visto la foto del corpo». Trump: «Il successore? Mi chiederanno chi vorrei....». Teheran colpisce Dubai, forti esplosioni a Tel Aviv

ISRAELE bombarda L'IRAN: esplosioni a TEHERAN

Una selezione di notizie su Iran Israele bombarda Teheran forti....

Temi più discussi: Israele bombarda Teheran e Beirut, distrutta la tv pubblica iraniana. Libano, 52 morti e 15 feriti; STATI UNITI E ISRAELE STANNO ATTACCANDO L’IRAN, BOMBARDAMENTI IN CORSO SU TUTTO IL PAESE. TEHERAN RISPONDE AL FUOCO; Dalla lega antiaraba alla minaccia nucleare: 50 anni di conflitto e tensioni tra Iran, Usa e Israele; Israele e Usa bombardano l'Iran: Eliminare la minaccia. Trump e Netanyahu: La libertà è vicina.

Iran, Israele bombarda Teheran: forti esplosioni nella notte(LaPresse) Diverse esplosioni hanno illuminato il cielo nella parte occidentale di Teheran nelle prime ore di sabato, mentre aerei da ... stream24.ilsole24ore.com

Iran, zone d'attacco e obiettivi divisi tra Usa e Israele. Il piano di guerra coordinato da mesiIsraele bombarda Teheran e l'Iran occidentale perché da qui vengono lanciati i missili contro Tel Aviv. Gli Stati Uniti stanno invece ... iltempo.it

Guerra Iran, Israele: nuova ondata di attacchi «su larga scala» contro siti governativi di Teheran. Trump: «Resa incondizionata» - facebook.com facebook

Meloni tace e non prende posizione sullo scempio in Iran Il timido distacco dal presidente degli Stati Uniti “Bisogna tornare alla diplomazia” esprime la crisi nera di chi teme di essere travolta al referendum per colpa della guerra del suo Beniamino David Rom x.com