guerra esplosioni a teheran pioggia di missili su israele e paesi del golfo

Nella notte, esplosioni sono state segnalate nei pressi dell'aeroporto di Teheran, mentre nel frattempo sono stati lanciati missili verso Israele e i Paesi del Golfo. La regione vive un momento di forte tensione con eventi che coinvolgono diverse aree del Medio Oriente, contribuendo a un clima di instabilità. La situazione rimane sotto osservazione internazionale.

Infiamma la guerra i Medio oriente. Esplosioni sono state segnalate nei pressi dell'aeroporto di Teheran. Le immagini, diffuse da Al Jazeera, mostrano enormi esplosioni avvenute durante la notte nei pressi dello scalo di Mehrabad, situato dentro la capitale iraniana. Nel filmato si vede il fumo che si alza intorno all'aeroporto. Intanto il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell'Iran ha dichiarato di aver lanciato nelle scorse ore la sua "operazione più violenta e intenso" dall'inizio della guerra, riporta la Cnn che cita fonti media locali. Missili balistici a lungo raggio Khorramshahr sarebbero stati lanciati contro obiettivi in Israele e statunitensi ma non ci sono segnalazioni di feriti, riferiscono i servizi di soccorso israeliani, citati da Times of Israel. 🔗 Leggi su Iltempo.it

