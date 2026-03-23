Iran Minacce dietrofront false flag | la guerra nella guerra

Notte meno tempestosa delle precedenti in Medio oriente: meno massivi gli attacchi reciproci. Un momento di sospensione che ha fatto seguito all’ultimatum di Trump all’Iran di riaprire lo Stretto di Hormuz entro 48 ore, pena la distruzione delle sue centrali elettriche. Ultimatum al quale Teheran ha risposto minacciando rappresaglie contro le centrali elettriche israeliane e quelle della regione che vedono interessi americani. Al solito, Trump si è messo nei guai da solo: deve dar seguito al suo sciocco ultimatum, il cui rigetto era ovvio, ma non può permettersi la rappresaglia annunciata, devastante per Tel Aviv e gli States. Da vedere se riuscirà a fuggire dall’ennesima trappola auto-inflitta (mentre scrivevamo è arrivato il contrordine di Trump: tutto rinviato ). 🔗 Leggi su It.insideover.com

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