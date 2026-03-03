Guerra in Iran le minacce all’Europa La reazione dell’Ue dopo Cipro

Teheran ha condannato gli attacchi alla base militare britannica a Cipro e ha avvertito l’Europa che qualsiasi azione militare sarà interpretata come un atto di guerra. Dopo i raid, il governo iraniano ha alzato il livello dello scontro e ha rivolto un messaggio chiaro ai Paesi europei, sottolineando che eventuali interventi militari saranno considerati come una dichiarazione di guerra.

Teheran, dopo gli attacchi alla base militare britannica a Cipro, alza il livello dello scontro e avverte i Paesi europei: qualunque azione militare verrebbe considerata un atto di guerra. Servizio di Massimiliano Cochi. TG2000.