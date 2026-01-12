La guerra ibrida contro l’Iran e le minacce di Trump

Le proteste in Iran continuano, con un aumento dei morti legato alle tensioni tra il regime e le forze opposte. La guerra ibrida si manifesta anche attraverso operazioni di informazione e manipolazione, che mirano a influenzare l’opinione pubblica e a giustificare eventuali interventi. Analizzare queste dinamiche è fondamentale per comprendere il contesto geopolitico e le strategie di coinvolgimento internazionale.

Proseguono le proteste in Iran, aumentano i morti del regime-change. Il numero di morti, come dimostrano i precedenti, è parte essenziale di queste guerre ibride: occorre una massa critica di vittime tale che, rilanciata dai media mainstream, urga un intervento per difendere il "popolo". Poco importa che le bombe cadano sul popolo da "liberare", il Paese venga depauperato o disgregato come la Libia e i liberatori facciano ascendere al trono personaggi peggiori di quelli destituiti, com'è accaduto in Siria (data in gestione al Terrore) e come potrebbe accadere in Iran, dal momento che Reza Pahlavi, che vorrebbero intronizzare, è figlio del corrotto e sanguinario dittatore che governò per decenni il Paese grazie soprattutto alla Savak, la polizia segreta, la cui bandiera sventola a ogni assise del pretendente al trono, come lamentano gli stessi dissidenti iraniani ( The free Iran scholars network ).

