Donald Trump prova a portare l’Iran a più miti consigli e dopo le minacce di attaccare le centrali elettriche di Teheran se non avesse riaperto lo Stretto di Hormuz aggiunge cinque giorni di moratoria su queste operazioni. Colloqui in corso, dice The Donald. Ma la Repubblica Islamica incassa ricevuta e tira dritto: nessun negoziato, dice il ministero degli Esteri di Abbas Araghchi; le condizioni per porre fine alla guerra restano i sei punti presentati ieri, che includono la garanzia contro nuove aggressioni e addirittura la fine della presenza militare americana attorno al Golfo. Giochi di specchi per coprire un abboccamento già in corso o pretattica? Tutto da vedere. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Iran, la retromarcia di Trump per riaprire Hormuz mostra che la palla è in mano a Teheran

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