In Iran, le autorità cercano di limitare permanentemente l'accesso a Internet, mentre le proteste contro il regime degli ayatollah continuano nonostante la repressione. Dopo settimane di mobilitazione, le tensioni crescono, accompagnate da un crescente numero di vittime. La situazione rimane complessa e delicata, con implicazioni importanti per la libertà di comunicazione e i diritti civili nel paese.

Nel ventesimo giorno di proteste in Iran, la mobilitazione contro il regime degli ayatollah non accenna a fermarsi, nonostante una repressione durissima che sta provocando migliaia di vittime. Le manifestazioni, iniziate il 28 dicembre in seguito alla svalutazione della moneta locale, si sono spresto trasformate in dissenso anti-regime. Sul fronte internazionale, Donald Trump ha fatto marcia indietro dopo aver lanciato diversi moniti, rinunciando per il momento a un intervento militare. Intanto, il ministro degli Esteri e vicepremier italiano, Antonio Tajani, ha invitato i connazionali a lasciare l’Iran, raccomandando che all’ambasciata rimanga solo il personale indispensabile. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Iran, nuove sanzioni Usa: “Tutte le opzioni sul tavolo”. A Teheran internet ancora bloccato – La diretta

Leggi anche: Alta tensione con l'Iran, Usa e Uk evacuano personale dalle basi in Qatar. E la tv di Stato di Teheran minaccia Trump

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Canada Cina, accordo per ridurre dazi sugli scambi commerciali/ -84% su olio di colza e auto.

Iran, il regime punta a limitare internet in modo permanente. La retromarcia di Trump e Teheran «a corto di personale militare» – La diretta - Ventesimo giorno di proteste contro il regime degli ayatollah: continua la repressione, mentre l'amministrazione americana per il momento ha rinunciato a un intervento militare ... open.online