Iran il regime punta a limitare internet in modo permanente La retromarcia di Trump e Teheran a corto di personale militare – La diretta
In Iran, le autorità cercano di limitare permanentemente l'accesso a Internet, mentre le proteste contro il regime degli ayatollah continuano nonostante la repressione. Dopo settimane di mobilitazione, le tensioni crescono, accompagnate da un crescente numero di vittime. La situazione rimane complessa e delicata, con implicazioni importanti per la libertà di comunicazione e i diritti civili nel paese.
Nel ventesimo giorno di proteste in Iran, la mobilitazione contro il regime degli ayatollah non accenna a fermarsi, nonostante una repressione durissima che sta provocando migliaia di vittime. Le manifestazioni, iniziate il 28 dicembre in seguito alla svalutazione della moneta locale, si sono spresto trasformate in dissenso anti-regime. Sul fronte internazionale, Donald Trump ha fatto marcia indietro dopo aver lanciato diversi moniti, rinunciando per il momento a un intervento militare. Intanto, il ministro degli Esteri e vicepremier italiano, Antonio Tajani, ha invitato i connazionali a lasciare l’Iran, raccomandando che all’ambasciata rimanga solo il personale indispensabile. 🔗 Leggi su Open.online
Canada Cina, accordo per ridurre dazi sugli scambi commerciali/ -84% su olio di colza e auto.
Iran, il regime punta a limitare internet in modo permanente. La retromarcia di Trump e Teheran «a corto di personale militare» – La diretta - Ventesimo giorno di proteste contro il regime degli ayatollah: continua la repressione, mentre l'amministrazione americana per il momento ha rinunciato a un intervento militare ... open.online
"In Iran regime debole e impopolare". Il politologo: ma la guerra lo rafforza - L’archetipo biblico si rinnova nella polveriera mediorientale, dove nel 2025 il piccolo e giovane Stato israeliano ... quotidiano.net
Con il blackout di Internet in Iran, la Rete diventa il vero campo di battaglia - Dalle proteste al blackout di internet, fino alla sorveglianza online, in Iran impedire l’accesso alla rete è uno strumento di autoritarismo digitale che si incastra alla perfezione nelle dinamiche di ... wired.it
Iran. Regime mantiene la stretta su Internet, misura potrebbe durare ancora a lungo. Repressione ha schiacciato per ora la protesta ma non ne ha certo eliminato le cause. x.com
Città militarizzate e arresti, così il regime ferma le proteste in Iran. IranWire descrive la situazione. Il blackout di Internet forse fino a marzo #ANSA - facebook.com facebook
