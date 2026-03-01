Iran nel caos Trump accelera | guerra totale o cambio di regime

L’Iran si trova in una fase di grande instabilità mentre Donald Trump accelera le sue mosse nella regione. Le azioni dell’ex presidente degli Stati Uniti hanno attirato l’attenzione internazionale, ma ancora non è chiaro se puntino a una guerra totale o a un cambio di regime. La situazione rimane tesa, con pochi dettagli disponibili sugli obiettivi precisi delle recenti strategie adottate.

Quali sono esattamente gli obiettivi di Donald Trump in Iran? Si tratta di una domanda cruciale, a cui, almeno per ora, non è facile rispondere. Nel video in cui annunciava l’attacco contro la Repubblica islamica, il presidente americano ha tenuto un doppio registro. Il primo era improntato alla Realpolitik: Trump ha infatti affermato che l’operazione militare sarebbe funzionale alla salvaguardia degli interessi americani. In tal senso, ha sostenuto la necessità di distruggere la Marina e l’industria missilistica iraniane, aggiungendo di voler impedire che Teheran si doti dell’arma atomica. Tuttavia, sul finire del video, il presidente americano ha usato toni più idealistici, esortando il popolo iraniano a prendere il controllo del governo e aprendo così allo scenario di un cambio di regime. 🔗 Leggi su Panorama.it

Iran, Trump accelera: “Accordo difficile, cambio di regime sarebbe la cosa migliore”(Adnkronos) – L’accordo con l’Iran “è difficile” e il cambio di regime a Teheran “sarebbe la cosa migliore”.

Iran, Trump valuta tre opzioni: dalla diplomazia al cambio di regimeIran, dopo il più ampio rafforzamento militare americano in Medio Oriente dai tempi della guerra in Iraq, il presidente degli Stati Uniti Donald...

Guerra Usa-Iran alle porte Trump minaccia attacco armato. Iran: Reagiremo come mai prima

