Trump inaugura la fase 2 della guerra all' Iran e pensa di usare curdi e minoranze per il cambio di regime

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato l'inizio della seconda fase delle azioni contro l'Iran, considerando l’impiego di gruppi curdi e altre minoranze per favorire un cambio di regime. Nel frattempo, il governo di Washington mira a ottenere il controllo totale dello spazio aereo iraniano. Il Senato ha respinto una proposta che avrebbe limitato i poteri di guerra del presidente.

Gli Stati Uniti sono determinati nel proseguire la guerra all’Iran, nonostante l’operazione comporti molti più rischi strategici che vantaggi tattici. Ne è convinto il capo del Pentagono, Pete Hegseth, secondo il quale “l’America sta vincendo in maniera devastante e senza pietà” contro una Repubblica Islamica “spacciata e senza speranze”. È la fase due dell’offensiva congiunta con Israele, che nel quinto giorni di conflitto ha fiaccato le difese aeree iraniane e le riserve di missili balistici. Nonostante la smentita, Donald Trump e apparati pensano di poter utilizzare curdi e altre minoranze etniche e sociali dell’Iran per provocare disordini interni verso il cambio di regime. 🔗 Leggi su Virgilio.it

