Guerra in Iran borse europee in netto calo Boom prezzo benzina

Le borse europee sono scese in modo deciso, mentre il prezzo della benzina ha registrato un aumento significativo. La situazione in Iran ha determinato un calo generale sui mercati finanziari e ha alimentato la preoccupazione tra i consumatori per l’incremento dei costi dei carburanti. Nessuna misura è ancora stata adottata per contenere questa escalation.

Le borse europee tutte in netto calo. Sui mercati cresce il timore di una fiammata dell'inflazione. Anche tra i consumatori, preoccupazione per il rialzo dei prezzi dei carburanti. Servizio di Leonarod Possati TG2000. Apertura di seduta in netto calo per le Borse europee dopo gli attacchi di Stati Uniti e Israele all'Iran. Il clima sui mercati finanziari degli ultimi giorni è stato segnato da un'intensa volatilità, con Piazza Affari e le principali borse europee in calo. Mercati in altalena e prezzi del gas alle stelle: l'effetto guerra in Iran sull'Italia e sulle borse globali. Rimbalzi e frenate: ecco qual è il clima che si respira nelle piazze finanziarie mondiali. A gravare sui mercati è ancora la guerra in Medio Oriente e i conseguenti timori e incertezza che ne derivano.