Tensioni in Medio Oriente Borse europee in calo e gas in forte rialzo

Le tensioni in Medio Oriente hanno provocato un calo nei mercati azionari europei e un forte aumento dei prezzi del gas naturale. Fin dall'apertura delle borse, gli investitori hanno reagito alle notizie provenienti dalla regione, portando a una volatilità significativa nei listini. Intanto, i prezzi dell’energia sono saliti rapidamente, influenzando le quotazioni di mercato e le aspettative economiche.

L’escalation in Medio Oriente scuote i mercati finanziari europei già dalle prime battute della giornata. Gli attacchi alle raffinerie e alle infrastrutture del gas si riflettono immediatamente su Borse ed energia. Listini europei in rosso A Francoforte il Dax cede l’1,45% scendendo a 23.160 punti. In calo anche Parigi, con il Cac 40 a -1,23% a quota 7.871 punti, mentre Londra registra una flessione dello 0,99% a 10.203 punti. Gas in forte aumento Parallelamente si registra una forte impennata del prezzo del gas. In avvio le quotazioni sono salite fino a 74 euro al megawattora, per poi assestarsi intorno ai 70 euro. Ad Amsterdam, mercato di riferimento europeo, i contratti Ttf segnano un aumento del 26,6%, spinti dall’inasprimento delle tensioni nell’area mediorientale. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Tensioni in Medio Oriente, Borse europee in calo e gas in forte rialzo Articoli correlati Borse europee aprono in calo, timori per petrolio e guerra in Medio OrienteAvvio negativo per i mercati europei, preoccupazioni per petrolio e gas a causa delle tensioni in Medio Oriente Le principali Borse europee iniziano... Guerra in Medio Oriente, borse europee ancora in calo. Energia, Putin offre “aiuto” all’EuropaI mercati globali si svegliano sotto shock dopo un weekend segnato dall’escalation della guerra in Medio Oriente e dal blocco dello Stretto di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Medio Oriente Temi più discussi: Dall’Ucraina a Hormuz: come i conflitti fanno salire il prezzo del cibo; Previsioni Prezzo Oro: Rischi di Recessione e Tensioni in Medio Oriente Potrebbero Spingere l’Oro Verso $6.500; Guerra in Medio Oriente, il messaggio di Parolin a Trump e Israele: Devono fermarsi, i problemi si risolvono con il dialogo; Tensioni Medio Oriente spingono rendimenti. Tensioni in Medio Oriente, Borse europee in calo e gas in forte rialzoMercati in rosso dopo gli attacchi alle infrastrutture energetiche, il prezzo del gas vola fino a 74 euro ... msn.com Conflitto in Medio Oriente, l’allarme di Confcommercio: Se le tensioni aumentano, rincari in bolletta fino al 13% per l’elettricità e 43% per il gasIran, le stime di Confcommercio: Possibili rincari fino al 13% per l'elettricità e 43% per il gas. A rischio le piccole e medie imprese Le tensioni in ... affaritaliani.it L'ANALISI / Gli effetti del conflitto in Medio Oriente: in Toscana rischio stagflazione - L'impatto più forte sulle aziende "energivore" - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | L'amministrazione Trump sta valutando l'invio di migliaia di soldati americani in Medio Oriente, secondo l'agenzia di stampa Reuters. #ANSA x.com