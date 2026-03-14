Ipogei chiese e ville liberty | ecco i beni aperti dal Fai per le giornate di primavera

Ad Agrigento, la delegazione del Fondo per l’ambiente italiano ha annunciato l’apertura di ipogei, chiese e ville in stile liberty durante le Giornate di Primavera, che si svolgeranno il 21 e 22 marzo. In questa occasione, i visitatori potranno scoprire diversi beni culturali della città, aperti gratuitamente al pubblico nel fine settimana. L’iniziativa coinvolge numerosi siti storici ed architettonici locali.

Il programma delle iniziative è stato presentato dai responsabili del Fondo per l’ambiente italiano che per la 34esima edizione propone 12 beni, alcuni anche inediti Anche ad Agrigento la locale delegazione del Fondo per l’ambiente italiano si prepara per la 34esima edizione delle "Giornate Fai di primavera” in programma sabato 21 e domenica 22 marzo. Quattro centri coinvolti: Agrigento, Licata, Palma di Montechiaro e Licata che apriranno le porte a diversi beni artistici e monumentali. Fra le novità di quest’anno figurano gli accessi guidati ad alcuni ipogei della città dei templi. Fra questi anche quello del viale della Vittoria che sarà aperto al pubblico per la prima volta. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Articoli correlati

Giornate Fai di primavera: il 21 e 22 marzo 780 beni aperti in 400 città. L'elenco dei luoghi del cuore in CalabriaBen 780 luoghi aperti e visitabili, con un contributo libero, in 400 città italiane: sabato 21 e domenica 22 marzo tornano le Giornate Fai di...

Tornano le Giornate Fai di Primavera: i luoghi aperti a Spezia e provinciaLa Spezia, 9 marzo 2026 - Torna nel primo week end di primavera il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico...