Giornate Fai di primavera il Comune autorizza l’apertura di due ipogei cittadini

Via libera alle visite guidate tra viale della Vittoria e Palazzo De Marinis, nel fine settimana di marzo, per la valorizzazione del patrimonio culturale La Giunta comunale ha approvato la delibera che consente lo svolgimento delle Giornate Fai di primavera nel fine settimana del 21 e 22 marzo autorizzando l’apertura straordinaria di due luoghi di interesse storico della città: l’ipogeo cisterna del viale della Vittoria e l’ipogeo rifugio antiaereo all’interno di Palazzo De Marinis al piano Barone. Le visite si svolgeranno in entrambe le giornate dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Ipogei, dopo 18 anni di stallo e rinvii Agrigento insegue 37 milioni per salvare il sottosuolo (e i primi finanziamenti) La delibera, approvata all’unanimità dalla Giunta e dichiarata immediatamente esecutiva, affida al dirigente del settore competente gli adempimenti gestionali necessari allo svolgimento dell’iniziativa.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Il Comune di Verona ha dato l’autorizzazione all’elezione del Papà del Gnoco, ma per il Carnevale Bacanal del Gnoco si prospetta un percorso difficile.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Racconti di boschi, di fabbriche e di persone. Francesco Jodice all’Oasi Zegna; San Mauro Forte (MT), al via la mostra Abitare l’essere di Mariarosaria Cinnella e la presentazione del libro di Donato Antonio Loscalzo; Villa del Balbianello, riparte la stagione. Chiusura invernale sempre più breve; Boat Days arriva a Civitavecchia: quinta edizione tra mare, esposizioni e innovazione nautica.

Sopralluogo del gruppo di lavoro dell’I.i.s Leonardo e del Fai Giarre-Riposto al sito oggetto di visita per le prossime giornate fai di primaveraIl gruppo di lavoro dell’I.i.s Leonardo ha partecipato, insieme al gruppo Fai Giarre-Riposto, a un importante sopralluogo nell’ambito delle iniziative legate alle Giornate FAI di Primavera. L’attivi ... gazzettinonline.it

A Lecce un week end fra arte e natura con le «Giornate Fai di primavera»LECCE - Sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 si rinnova l’appuntamento con le «Giornate Fai di Primavera». Anche in questa 31ª edizione, il Fondo per l’Ambiente Italiano Ets offrirà l’opportunità di ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Vivi le Giornate FAI di Primavera da protagonista… Diventa volontario FAI! Sei amante dell’arte, del paesaggio o della cultura in generale Vorresti contribuire attivamente alla salvaguardia del patrimonio artistico e ambientale dell’Italia Senti il bisogno di far - facebook.com facebook