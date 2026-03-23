Più vicina la prima quadripillola per il trattamento dei pazienti con ipertensione resistente ai farmaci. È arrivato il parere favorevole a livello europeo per la prima combinazione a quattro componenti per il trattamento dei pazienti con ipertensione resistente ai farmaci. Un ‘disco verde’ che, precisa in una nota Servier, consentirà di avviare le autorizzazioni nazionali all’immissione in commercio negli Stati membri. L’ipertensione difficile da controllare o non controllata è un fattore di rischio importante per le malattie cardiovascolari. I pazienti con ipertensione resistente hanno infatti un rischio più elevato del 65% di infarto miocardico o ictus. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ipertensione resistente ai farmaci: disco verde Ue alla prima quadripillola

Articoli correlati

Scienziati svelano il mistero della stitichezza resistente ai farmaciUn duo batterico appena scoperto potrebbe essere la causa nascosta della stitichezza cronica.

Depressione resistente ai farmaci, al Santissima Annunziata il primo trattamento in Italia con PsilocibinaUna donna di 63 anni è la prima paziente in Italia a essere trattata con Psilocibina, principio attivo contenente in alcuni funghi.

Aggiornamenti e notizie su Ipertensione resistente

Argomenti discussi: Pressione che sale di notte: i piccoli segnali silenziosi dei quali è difficile accorgersi.

Ipertensione resistente ai farmaci: parere europeo positivo per la quadripillolaParere europeo positivo per la quadripillola di Servier per l’ipertensione resistente ai farmaci. Lo studio QUADRO ne ha evidenziato la maggiore efficacia rispetto alla tripla terapia, standard di cur ... quotidianosanita.it

Ipertensione, parere positivo procedura europea per nuovo farmacoRoma, 23 mar. (askanews) – Servier, Gruppo farmaceutico indipendente globale governato da una Fondazione no-profit, ha annunciato di aver ricevuto parere positivo nella procedura europea decentralizza ... askanews.it