Scienziati svelano il mistero della stitichezza resistente ai farmaci

Un nuovo studio rivela che due batteri appena identificati sono alla radice della stitichezza cronica. Questi microbi agiscono insieme, rompendo lo strato di muco che protegge il colon. La loro attività provoca il seccarsi e l’indurirsi delle feci, rendendo difficile l’evacuazione. La scoperta potrebbe aiutare a trovare nuovi trattamenti per chi soffre di questo disturbo. La ricerca è stata condotta in laboratorio su campioni di mucosa intestinale. Questa scoperta apre nuove strade per affrontare un problema diffuso.

Un duo batterico appena scoperto potrebbe essere la causa nascosta della stitichezza cronica. I due microbi, lavorando insieme, degradano lo strato di muco protettivo del colon, lasciando le feci secche e dure, un problema che i lassativi tradizionali spesso non riescono a risolvere. Gli studi indicano che i pazienti con morbo di Parkinson, che spesso soffrono di costipazione anni prima dei classici tremori, hanno livelli più elevati di questi batteri. Bloccare l'enzima batterico responsabile della degradazione della mucina ha impedito la stitichezza nei topi, suggerendo una nuova strategia terapeutica. 🔗 Leggi su Cibosia.it © Cibosia.it - Scienziati svelano il mistero della stitichezza resistente ai farmaci