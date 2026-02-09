Morto dopo oltre tre settimane di agonia | era stato investito da un' auto

Dopo più di tre settimane di sofferenza in ospedale, l’anziano investito a metà gennaio a Ravenna non ce l’ha fatta. Le sue condizioni erano peggiorate giorno dopo giorno, fino al tragico epilogo di ieri. La famiglia ora si prepara a salutare una vita spezzata in modo improvviso e crudele.

Dopo una lunga lotta in ospedale, si spengono le speranze per l'anziano investito a metà gennaio a Ravenna. È infine morto in ospedale Bruno Zaccarini, l'83enne che il 12 gennaio, alle prime luci del giorno, era stato investito da un'auto in prossimità del civico 78 di via Faentina.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

