Investire al Navile | il Bologna Bloom sta cambiando il modo di pensare dei bolognesi

Cercare casa in centro a Bologna oggi è diventato un lusso. Per questo lo sguardo di chi vuole comprare si è spostato verso il quartiere Navile. Non è più solo una questione di risparmio. Questa zona offre una combinazione che, a Bologna, non si trova poi così spesso: tra prezzi più accessibili e interventi di riqualificazione, negli ultimi anni hanno iniziato a cambiare davvero il volto della zona. Che il Navile stia cambiando lo si vede subito uscendo dal sottopasso di via Carracci: gru e nuovi marciapiedi circondano la zona. È in questo scenario che si inserisce Bologna Bloom, un progetto residenziale pensato per chi cerca casa con esigenze concrete. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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