Garbagnate l’ospedale dove non esiste l’inverno demografico

Valentina, Giulio, Edoardo e Zoe sono i nomi di alcuni neonati recenti all’ospedale di Garbagnate, dove il numero di nascite non si ferma, nonostante le preoccupazioni di un possibile calo demografico. La presenza di tanti bimbi in poche settimane ha portato a riempire le camerette del reparto di ostetricia e ginecologia, che si riempiono di sorrisi e pannolini nuovi.

Valentina, Giulio, Edoardo e Zoe: sono alcuni nomi dei nuovi nati che da settimane colorano le pareti del reparto di o e ginecologia di dell’ ospedale di Garbagnate milanese. Non si tratta dei classici fiocchi rosa o azzurri, ma di tanti bigliettini per festeggiare i neonati. Qui, infatti, in controtendenza con quello che succede a livello nazionale, il numero dei parti non è diminuito: il 2025 si è concluso con 781 nati, quasi una cinquantina in più rispetto all’anno precedente. Un trend in crescita dal 2022. "Aumentano sia le famiglie italiane che quelle straniere: non è un caso ma il frutto di una strategia precisa e di un lavoro di squadra tra ospedale, territorio e tra gli operatori del settore, come ostetriche, ginecologi, neonatologi", dicono dall’ Asst Rhodense. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Inverno demografico, più morti che nasciteA San Benedetto e ad Ascoli Piceno, nei primi dieci mesi del 2025, il numero di morti supera di gran lunga quello delle nascite, segnando un drastico inizio di inverno demografico.

