Poste down oggi 12 dicembre | problemi per i servizi online su sito e app
Oggi, 12 dicembre, Poste Italiane ha riscontrato problemi tecnici che interessano il sito e l'app di PosteMobile. Dalle prime ore della mattina, circa alle 8.45, molti utenti hanno segnalato disservizi e rallentamenti nei servizi online. La situazione sta attualmente interessando le piattaforme digitali, con possibili ripercussioni sulle operazioni di gestione del conto e delle comunicazioni elettroniche.
In base alle segnalazioni sul web da parte degli utenti, sembra che dalle 8.45 di questa mattina l'app e il sito di PosteMobile stia registrando dei disservizi e rallentamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
