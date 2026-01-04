Intervento sul Sentiero del Viandante | due escursionisti soccorsi con l' elicottero

Domenica di sole sul Sentiero del Viandante, uno dei percorsi più popolari del Lecchese. Durante l’escursione, due escursionisti hanno richiesto soccorso e sono stati recuperati con l’uso di un elicottero. L’intervento si è reso necessario per garantire la sicurezza dei partecipanti e assicurare un pronto aiuto in un'area accessibile ma a volte difficile da raggiungere.

Domenica di sole ma anche di apprensione sul Sentiero del Viandante, uno dei percorsi escursionistici più amati e frequentati del Lecchese. Nella mattinata due escursionisti sono stati protagonisti di una disavventura mentre percorrevano il celebre tracciato che costeggia la sponda orientale del.

