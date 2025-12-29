Sicurezza controlli mirati In Vallata e nei Medicei
La compagnia dei Carabinieri di Prato ha avviato controlli mirati nella Valbisenzio e nei Comuni Medicei, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini. Le operazioni, pianificate in collaborazione con il comando provinciale e la prefettura di Prato, prevedono verifiche accurate sul territorio per rafforzare la vigilanza e prevenire eventuali criticità.
Controlli capillari e attenzione alta per la sicurezza dei cittadini della Valbisenzio e dei Comuni Medicei grazie al servizio straordinario predisposto dalla compagnia dei carabinieri di Prato, su indicazione del comando provinciale e d’intesa con la prefettura di Prato. I mirati servizi di controllo del territorio sono stati svolti nell’arco di tre serate – il 19, 23 e 27 dicembre – durante il periodo delle festività natalizie. L’attività ad alto impatto rientra nel costante impegno delle forze dell’ordine e delle istituzioni volto a garantire la tutela e la sicurezza della cittadinanza, con l’obiettivo di permettere la normale fruizione delle diverse aree di quei comuni della Provincia, in particolare nei Comuni Medicei, a Carmignano e Poggio a Caiano, e nell’Alta Valbisenzio a Vernio, Vaiano e Cantagallo, che potrebbero essere esposti a reati di natura predatoria come furti o rapine e contro la persona, tenuto conto anche del periodo festivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
