Tommaso Andolfi, protagonista di un debutto positivo all’Artemio Franchi con la maglia della Robur, condivide il suo approccio al calcio, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra e dei risultati. In questa intervista, l’atleta riflette sul valore della collaborazione e sull’esperienza vissuta, offrendo uno sguardo sincero e diretto sul suo percorso e sulla filosofia che guida il suo impegno sportivo.

Tommaso Andolfi (nella foto) non poteva festeggiare in maniera migliore il suo debutto all’Artemio Franchi con la maglia della Robur. Due reti, di pregevole fattura, un biglietto da visita che la Curva ha accolto con calore: è corso subito dai suoi tifosi, l’attaccante bianconero, si è arrampicato sul plexiglass, per sentirli più vicini. "Sono un tipo emotivo e istintivo, sento particolarmente la partita" sorride. E sorride anche al momento della dedica. "Queste due reti sono per la mia famiglia, per la mia fidanzata e per mio nonno: cerca sempre di venire a vedermi giocare, anche in trasferta; ora sarà un po’ più complicato, ma so che mi è sempre vicino". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Interviste: Tommaso Andolfi. "Qui come in famiglia. Il gol? Contano squadra e risultati»

Leggi anche: La Robur piazza il colpo in attacco. Tommaso Andolfi veste bianconero

Leggi anche: Interviste: parla Francesco Noccioli. "Il gol? Palla messa forte verso la porta. E’ andata bene. Lanciato un segnale forte: squadra e gruppo ci sono»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

SIENA, RIPRESA DA URLO: ORVIETANA TRAVOLTA 5-1. LE INTERVISTE; Interviste: Tommaso Andolfi. Qui come in famiglia. Il gol? Contano squadra e risultati»; Andolfi: Felice per la vittoria e per i gol. Qui mi sento in famiglia.

Interviste: Tommaso Andolfi. "Qui come in famiglia. Il gol? Contano squadra e risultati» - Tommaso Andolfi (nella foto) non poteva festeggiare in maniera migliore il suo debutto all’Artemio Franchi con la maglia ... sport.quotidiano.net