Più di 230 milioni di persone ogni anno interpellano un chatbot AI per un problema di salute. Sintomi, dosaggi, persino diagnosi da confermare: la tentazione è comprensibile, specie in Paesi (come gli USA) dove una visita medica può costare quanto uno stipendio. Ma quanto può sbagliare l'intelligenza artificiale in medicina e in quali casi può invece aiutarci? Due studi recenti, di Oxford e della Duke University, hanno cercato di rispondere, testando i chatbot su scenari clinici reali. Il primo studio ha coinvolto 1.300 partecipanti: metà di loro ha cercato consigli attraverso modelli linguistici come ChatGPT, l'altra ha usato fonti tradizionali (libri, internet, amici ecc). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Interrogare l'intelligenza artificiale sulla salute è utile o rischioso?

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