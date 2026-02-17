Indagine sulla salute mentale e l’intelligenza artificiale – Brain&Care

Brain&Care, il centro clinico specializzato in salute mentale, ha avviato un’indagine sul legame tra benessere mentale e intelligenza artificiale, coinvolgendo centri in diverse città italiane come Milano, Rimini e Torino. La ricerca si concentra su come le nuove tecnologie influenzano la gestione dello stress e delle emozioni, con particolare attenzione alle applicazioni pratiche di AI nella terapia e nel supporto psicologico. La proposta si inserisce nella settimana dedicata al cervello, che si terrà dal 16 al 22 marzo 2026.

Brain&Care, centro clinico multidisciplinare specializzato nella salute mentale e nel benessere del cervello con sedi a Milano, Rimini e Torino e in partnership con Kormed a Varese, Roma, Cagliari e con BMed a Modena, propone in occasione della Settimana del Cervello (16–22 marzo 2026) un’indagine dedicata al rapporto tra salute mentale e intelligenza artificiale. L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di sensibilizzazione e approfondimento sui temi dell’innovazione tecnologica applicata al benessere psicologico e cognitivo. L’obiettivo è raccogliere dati e opinioni sul tema della salute mentale in relazione all’utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale per supportare la produzione di contenuti sui canali social del brand e per attività stampa in occasione della Settimana del Cervello.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Telefono Azzurro ha riunito oggi studenti, genitori e esperti all’Università Bocconi di Milano per parlare dell’uso dei chatbot tra i giovani.

A Cortina, GVM Care & Research mette a disposizione della comunità e delle Olimpiadi invernali un modello di assistenza sanitaria di alta qualità, frutto di oltre cinquant'anni di esperienza.

