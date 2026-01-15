Inizia oggi la vendita dei biglietti per Sanremo 2026 | chi può acquistarli e quali sono i prezzi

15 gen 2026

Sono aperte le vendite dei biglietti per Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio. I ticket sono disponibili per i selezionati tramite mail Vivaticket, con prezzi che partono da 132 euro e variano in base alla categoria. Chi desidera partecipare può consultare le modalità di acquisto e i costi sul sito ufficiale, assicurandosi così il proprio posto all’evento.

Da oggi, 15 gennaio, al via le vendite dei biglietti di Sanremo 2026 (24-28 febbraio): mail Vivaticket ai selezionati, prezzi da 132 a 1.835 euro. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

