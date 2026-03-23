Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Domenica scorsa, l’Inter Milan ha visto ridotto il proprio vantaggio in cima alla classifica di Serie A, portandosi a sei punti di distanza dopo un pareggio per 1-1 contro la Fiorentina. La squadra di Simone Inzaghi ha faticato a trovare la rete contro un avversario che ha dimostrato grande determinazione. Nonostante le difficoltà, l’Inter rimane in cima al campionato, ma la lotta per il titolo si fa sempre più intensa. L’Inter, reduce da una serie di prestazioni solide, ha affrontato una Fiorentina pronta a mettere in difficoltà i nerazzurri. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Inter scivola, il draw con la Fiorentina riduce il vantaggio a sei punti.

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