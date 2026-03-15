Il Fano non sfonda il Lunano va a tutto gas E ora la capolista ha sei punti di vantaggio

Nel match tra Vismara e Fano il risultato è di 0-0, con la formazione di casa schierata con un 4-1-4-1 formata da Ferracuti, Righi, Del Pivo, Palazzi, Baruffi, Rastelletti, Montesi, Vagnarelli, Letizi, Gaudenzi e Renzi. La capolista mantiene il vantaggio di sei punti, mentre il Fano non riesce a trovare la rete. La partita si è svolta senza segnature, lasciando invariato il punteggio.

VISMARA 0 FANO 0 VISMARA 2008 (4-1-4-1): Ferracuti, Righi, Del Pivo, Palazzi, Baruffi; Rastelletti; Montesi (45’ st Carnaroli), Vagnarelli, Letizi, Gaudenzi (40’ st Bonazzoli); Renzi (40’ st Renzi). A disp. Melchiorri, Bertuccioli, Garavalli, Violini. All. Cangini. ALMA FANO: (4-3-1-2): Santini; Innocenti (20’ st Fulvi), Fontana, Saponaro, Giacomelli; Pierpaoli, Vagnarelli (44’ st Niang), Mattioli; Palazzi (20’ st Roberti, 31’ st Malshi); Gucci, Sartori. A disp. Tommasino, Moschella, Rovinelli, Sabattini, Zaccardo. All. Omiccioli. Arbitro: Gasparoni di Jesi. Note: pomeriggio nuvoloso, fondo artificiale, spettatori 400 circa. Ammoniti: Montesi, Sartori, Letizi, Saponaro, Palazzi (V), Fontana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Fano non sfonda, il Lunano va a tutto gas. E ora la capolista ha sei punti di vantaggio Articoli correlati Leggi anche: La capolista della Premier League perde due gol di vantaggio perdendo punti cruciali L’Alma Fano balza al comando. Il Lunano sul campo della BiagioL’Alma Fano balza in testa al girone A di Promozione in attesa del risultato odierno del Lunano impegnato in casa della Biagio.