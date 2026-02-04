Il Milan vince 3-0 a Bologna e si riavvicina all’Inter. I rossoneri dominano la partita e conquistano i tre punti, riducendo a cinque i punti di distanza dai nerazzurri in classifica. Una vittoria convincente che riaccende le speranze di uno scudetto.

Il Milan ha espugnato il Dall’Ara con un 3-0 netto sul Bologna, portandosi a soli cinque punti dall’Inter al primo posto in classifica. La vittoria, ottenuta con una prestazione di grande sostanza e lucidità, ha messo in evidenza l’efficienza del collettivo rossonero nonostante le assenze importanti in attacco. Senza Pulisic, Saelemaekers e con Leao in panchina per scelta tattica, il Milan ha comunque trovato il modo di segnare tre gol, dimostrando che il gioco non si basa più su singole stelle ma su una struttura solida e un’identità ben definita. Il cambio di modulo di Allegri, con un 3-5-1-1 che ha visto Loftus-Cheek in posizione di mezzala di appoggio a Nkunku, si è rivelato vincente fin dal primo minuto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il Milan domina il Bologna con tre gol: la distanza dall’Inter si riduce a cinque punti.

