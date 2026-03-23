L’ Inter di Christian Chivu si specchia nei propri limiti dopo il pari di Firenze, aprendo un processo interno che mette sotto accusa la tenuta dei senatori e l’impatto nullo dei nuovi acquisti. Nonostante il +6 in classifica, il “gioco ingiocabile” ammirato nella prima parte di stagione è un ricordo sbiadito, sostituito da un’involuzione tecnica che rischia di compromettere la corsa al ventunesimo scudetto. Con i big match contro Roma e Como all’orizzonte, la capolista si scopre fragile proprio nei suoi pilastri storici, da un Yann Sommer irriconoscibile a una difesa dove Akanji fatica nel ruolo di centrale puro, costringendo le seconde linee Bisseck e Carlos Augusto a compiti di leadership impropri. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Inter, allarme rosso: senatori in crisi e nuovi acquisti “fantasma”

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