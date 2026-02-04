Allarme rosso in Andalusia | crisi ambientale a causa del ciclone Leonardo

Allerta massima in Andalusia. Il ciclone Leonardo si abbatte sulla regione, portando pioggia intensa e il rischio di allagamenti. La Giunta regionale ha già alzato il livello di allerta a 2, mentre si aspetta che in 24 ore possano cadere fino a 250 litri di pioggia per metro quadrato. Le autorità invitano alla massima attenzione e preparazione.

Il ciclone Leonardo sta portando l' Andalusia sull'orlo di una crisi ambientale senza precedenti. La Giunta regionale ha aumentato il livello di allerta operativa a 2, con il timore che la tempesta porti fino a 250 litri di pioggia per metri quadrati in sole 24 ore. La protezione civile dirama codice rosso: il rischio è elevato. Allerta #maltempo in #Andalusia per la tempesta #Leonardo. Più di 3mila i residenti sgomberati nelle province di Cadice, Jaen e Malaga per il pericolo di alluvioni. Già operativi oltre 250 militari con 90 veicoli specializzati. Neve sulle strade e scariche di grandine.

