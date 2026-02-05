Chivu | All’Inter non servono nuovi acquisti per crescere come squadra

L’allenatore dell’Inter Cristian Chivu ha fatto sapere che la squadra può crescere senza nuovi acquisti. Durante la conferenza stampa, ha ribadito la sua fiducia nei giocatori attuali e ha detto che non è necessario investire ancora in nuovi rinforzi per migliorare le prestazioni. La società e i tifosi aspettano di vedere i risultati sul campo, ma Chivu si mostra convinto della qualità della rosa attuale.

Notizia fresca giunta in redazione: L’allenatore dell’Inter Cristian Chivu è perfettamente soddisfatto delle sue opzioni poiché ha insistito sul fatto che la sua squadra non ha bisogno di nuovi acquisti per migliorare. Mercoledì la capolista della Serie A è qualificata alle semifinali di Coppa Italia battendo il Torino 2-1. I quarti di finale di mercoledì si sono giocati in campo neutro a Monza, vista la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali a San Siro, ma l’Inter non ha mostrato segni di nostalgia. Ange-Yoan Bonny e Andy Diouf, entrambi 22enni, sono andati a segno e hanno assicurato all’Inter il posto nelle semifinali. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Approfondimenti su Chivu Inter

Questa sera l’Inter sfida il Torino all’U-Power Stadium in Coppa Italia.

Inter, Chivu: A Lautaro ho detto di sorridere di più. Stiamo lavorando per migliorare

Ultime notizie su Chivu Inter

