Chivu | All’Inter non servono nuovi acquisti per crescere come squadra

Da justcalcio.com 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’allenatore dell’Inter Cristian Chivu ha fatto sapere che la squadra può crescere senza nuovi acquisti. Durante la conferenza stampa, ha ribadito la sua fiducia nei giocatori attuali e ha detto che non è necessario investire ancora in nuovi rinforzi per migliorare le prestazioni. La società e i tifosi aspettano di vedere i risultati sul campo, ma Chivu si mostra convinto della qualità della rosa attuale.

Notizia fresca giunta in redazione: L’allenatore dell’Inter Cristian Chivu è perfettamente soddisfatto delle sue opzioni poiché ha insistito sul fatto che la sua squadra non ha bisogno di nuovi acquisti per migliorare. Mercoledì la capolista della Serie A è qualificata alle semifinali di Coppa Italia battendo il Torino 2-1. I quarti di finale di mercoledì si sono giocati in campo neutro a Monza, vista la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali a San Siro, ma l’Inter non ha mostrato segni di nostalgia. Ange-Yoan Bonny e Andy Diouf, entrambi 22enni, sono andati a segno e hanno assicurato all’Inter il posto nelle semifinali. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

chivu all8217inter non servono nuovi acquisti per crescere come squadra

© Justcalcio.com - Chivu: All’Inter non servono nuovi acquisti per crescere come squadra

Approfondimenti su Chivu Inter

Vieri ha le idee chiare sulla squadra di Chivu: «Inter, servono più dettagli. Esposito? È forte ma niente paragoni: lasciamolo crescere»

Inter-Torino, le formazioni probabili: Chivu punta sul turnover, Baroni scommette sui nuovi acquisti

Questa sera l’Inter sfida il Torino all’U-Power Stadium in Coppa Italia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Inter, Chivu: A Lautaro ho detto di sorridere di più. Stiamo lavorando per migliorare

Video Inter, Chivu: A Lautaro ho detto di sorridere di più. Stiamo lavorando per migliorare

Ultime notizie su Chivu Inter

Argomenti discussi: Chivu e le frecciate sul mercato: Voti? Non sono giornalista e non faccio il fantacalcio...; Inter, Chivu: Felice per il passaggio del turno. Mercato sempre bastardo; Allegri risponde a Chivu: Milan non inferiore all'Inter, poi l'annuncio sul futuro di Modric; Luis Henrique gioca silenziosamente.

chivu all inter nonChivu sbotta dopo Inter-Torino: Si parlerà della semifinale prima del derby? Non capisco più un ca**o di calcioIn sala stampa fanno notare all'allenatore nerazzurro che tifosi e critica si divideranno sulle due partite ravvicinate, ma questi perde la pazienza: Ma di cosa parliamo?. goal.com

chivu all inter nonChivu non si tiene: Critica? Non capisco più un ca**o! Inter, mercato bastardoIl tecnico nerazzurro ha fatto il punto sul successo contro la formazione granata che ha aperto le porte della semifinale di Coppa Italia ... tuttosport.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.