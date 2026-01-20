Turismo la proposta | Dmo unica per le aree interne salernitane
Sessantatre comuni, tre Comunità Montane e una popolazione complessiva di 160mila abitanti riuniti sotto un'unica egida turistica. È questa la proposta avanzata dalla Comunità Montana Vallo di Diano per la creazione di una DMO (Destination Management Organization) dedicata alle Aree Interne della.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Turismo, Isnart: “L’Appia Regina Viarum volano di sviluppo per le aree interne”
Leggi anche: M5S Campania: “Una proposta di legge per la rinascita delle aree interne”
Turismo, la proposta: Dmo unica per le aree interne salernitane; Savona presenta la Dmo “ligurian riviera”, nuova cabina di regia del turismo provinciale; DMO Sannio Matesino, il 23 gennaio la presentazione della proposta; San Salvatore Telesino, presentazione della DMO del Sannio Matesino.
Savona presenta la Dmo “ligurian riviera”, nuova cabina di regia del turismo provinciale - nuova cabina di regia del turismo provinciale unisce enti pubblici e associazioni per una strategia integrata di promozione e sviluppo della destinazione. travelquotidiano.com
La giunta comunale, su proposta dell’assessora al Turismo e al Marketing territoriale** Tiziana Beghin**, ha approvato, tramite delibera, l’adesione al **progetto “Wild Expedition Liguria 2026”**, la prima spedizione rigenerativa che attraverserà l’intero arco co - facebook.com facebook
Critiche sul turismo: «Basta improvvisazione». La proposta: «Sfruttiamo anche l'intelligenza artificiale» - Il Giunco x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.