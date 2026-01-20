Turismo la proposta | Dmo unica per le aree interne salernitane

Da salernotoday.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sessantatre comuni, tre Comunità Montane e una popolazione complessiva di 160mila abitanti riuniti sotto un'unica egida turistica. È questa la proposta avanzata dalla Comunità Montana Vallo di Diano per la creazione di una DMO (Destination Management Organization) dedicata alle Aree Interne della.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

