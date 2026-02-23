XIX congresso Fenealuil Bari | Insieme per costruire

Il XIX congresso della Fenealuil Bari si svolge venerdì 27 febbraio 2026 al Mövenpick Hotel di Bari, a causa dell’esigenza di discutere le sfide del settore edile. L’evento mira a coinvolgere i lavoratori e le imprese locali, favorendo un confronto diretto sulle strategie di sviluppo e sicurezza. La giornata prevede incontri e interventi di esperti, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dei protagonisti nel comparto delle costruzioni. La partecipazione promette di essere numerosa e attiva.

Si terrà venerdì 27 febbraio 2026, presso il Mövenpick Hotel di Bari (Via Francesco Lombardi, 13), il XIX Congresso della FENEALUIL Bari, dal titolo "Insieme per Costruire", un appuntamento centrale per il confronto sul presente e sul futuro del settore delle costruzioni e per il rafforzamento dell'impegno sindacale a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. Il Congresso rappresenta un momento di grande partecipazione democratica e di condivisione, durante il quale saranno analizzate le principali sfide del comparto edile: sicurezza nei cantieri, qualità del lavoro, innovazione, sostenibilità e prospettive occupazionali in un contesto economico in continua evoluzione.