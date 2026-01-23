Un’auto in fuga con a bordo una donna e la figlia ha chiamato i carabinieri, segnalando di essere inseguita. La richiesta di aiuto ha permesso alle forze dell’ordine di intervenire tempestivamente, evitando che la situazione potesse peggiorare. L’arresto dell’ex coinvolto è stato possibile grazie alla prontezza della telefonata, che ha contribuito a garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

In auto con la figlia, è riuscita a chiamare i carabinieri: "Mi sta inseguendo". Una telefonata che ha evitato che la situazione potesse degenerare. Grazie a quella chiamata, i carabinieri della stazione di Osio Sotto sono riusciti ad arrestare un uomo di 40 anni, di nazionalità marocchina e residente in provincia di Bergamo, accusato di atti persecutori e gravi minacce nei confronti dell’ex moglie. La donna, già in passato vittima di reiterate violenze, era stata anche collocata insieme ai figli minori in una struttura protetta. L’intervento dei militari risale a giovedì scorso. Mancavano pochi minuti alle 20 quando la vittima, una 45enne residente a Dalmine, ha contattato il 112 riferendo di essere seguita in auto dall’ex marito mentre viaggiava con la figlia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inseguita in auto chiede aiuto. Arrestato l'ex

